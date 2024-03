POL-F: 240313 - 0287 - Frankfurt: 22. Mainova Halbmarathon - Hinweise der Polizei

Frankfurt (ots) - (ha) Am gestrigen Montagnachmittag (11. März 2024) kam ein 54-jähriger Sattelzugfahrer gegen 15:00 Uhr in der Ausfahrt des Terminal 2 der B 43, rechts von der Fahrbahn ab und prallte in den Aufpralldämpfer der Fahrbahntrennung. Dadurch riss der Dieseltank der Sattelzugmaschine und der Kraftstoff verteilte sich auf der Fahrbahn. Der Fahrer wurde ...

mehr