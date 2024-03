POL-F: 240312 - 0285 Frankfurt - Griesheim: Versuchter Raub in einem Internetcafé - Täter festgenommen

Frankfurt (ots) - (dr) Am Montagnachmittag kam es in Sossenheim zu einem schweren Raub, bei dem ein 25-jähriger Mann verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich der Geschädigte gegen 16:15 Uhr im Dunantring, als er in Höhe der Hausnummer 8 auf fünf Personen traf. Einer von ihnen zückte ein Messer und forderte die Herausgabe seiner Umhängetasche. ...

