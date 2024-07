Polizei Gütersloh

POL-GT: Betrüger fordern Prepaidkarten - Vorsicht am Telefon

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - In Gütersloh häufen sich seit dem Vormittag (09.07.) betrügerische Anrufe. In den derzeit vorliegenden Fällen fordern die Betrüger zum Kauf von Prepaidkarten auf. Sie versprechen ihren Opfern im Gegenzug hohe Gewinne. Mit den gekauften Prepaid-Guthaben sollen im Voraus zu leistende Kostenh beglichen werden. Häufig werden Notarkosten vorgegeben. Es gibt keine Gewinne. Sollten Sie bereits Prepaidkarten gekauft haben, geben sie die Gutscheincodes niemals am Telefon weiter. Entgegen der Angaben der Betrüger können diese auch ohne die dazugehörige Plastikkarte eingelöst werden. Allgemein gilt: - Seinen Sie misstrauisch bei Gewinnversprechen am Telefon. Sollte diese an Bedingungen geknüpft sein, wird es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Betrug handeln. - Erinnern Sie sich an die Teilnahme bei einem Gewinnspiel? Wenn ja, stellen Sie gezielte Fragen. Seriöse Unternehmen werden Sie nicht um Vorkasse bitten. - Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder ähnliches! Informieren Sie Freunde, Nachbarn und Bekannte über diese Form des Telefonbetrugs.

