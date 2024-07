Polizei Gütersloh

POL-GT: Pferd geht durch - 52-jähriger Kutscher schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Bereits am frühen Donnerstagabend (04.07., 18.50 Uhr) kam es auf einem Hof an der Schemmanns Heide in Greffen zu einem Unfall, bei welchem ein Kutschpferd durchging und ein 52-Jähriger Kutscher schwer verletzt wurde. Den Erkenntnissen nach erschrak das Pferd durch eine wehende Siloplane und ging unvermittelt mit der Kutsche durch. Die verkeilte Kutsche prallte nach etwa 70 Metern gegen einen gemauerten Zaunpfosten und der 52-jährige Versmolder wurde gegen ein parkendes Auto geschleudert.

Der eingesetzte Rettungsdienst brachte den Versmolder zur weiteren stationären Behandlung in ein Warendorfer Krankenhaus. Das Pferd blieb unverletzt. Der geschätzte Sachschaden lag bei rund 6000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell