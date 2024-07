POL-DA: Höchst: Vier Autoaufbrüche beschäftigen Kripo

Heppenheim (ots) - Ein kompletter Doppelstabmattenzaun aus Stahl an einem Grundstück in der Mozartstraße, wurde in der Zeit zwischen dem 27. Juni und Dienstagvormittag (02.07.) von Unbekannten abmontiert und entwendet. Der Schaden beläuft sich auf circa 2500 Euro. Bereits im Frühjahr wurde am Tatort der Stahlzaun entwendet und erst kürzlich durch den nun erneut ...

