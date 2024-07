Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Stahlzaun wiederholt entwendet/Zeugen gesucht

Heppenheim (ots)

Ein kompletter Doppelstabmattenzaun aus Stahl an einem Grundstück in der Mozartstraße, wurde in der Zeit zwischen dem 27. Juni und Dienstagvormittag (02.07.) von Unbekannten abmontiert und entwendet. Der Schaden beläuft sich auf circa 2500 Euro.

Bereits im Frühjahr wurde am Tatort der Stahlzaun entwendet und erst kürzlich durch den nun erneut erbeuteten Zaun ersetzt. Hinweise von Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Heppenheim (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell