POL-REK: 240122-2: Polizei fahndet nach Tankstellenräubern - Zeugenaufruf

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Polizei gibt nach akribischer Durchsuchung eines Gebäudes Entwarnung - Verantwortliche Organisatoren entschieden Karnevalsveranstaltung kurzfristig abzusagen Polizisten haben am Samstagnachmittag (20. Januar) in Brühl ein Gebäude durchsucht, in dem am Abend eine Karnevalsveranstaltung ...

mehr