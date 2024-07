POL-GG: Kelsterbach: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Erbach (ots) - Erbach: Am Mittwoch (03.07) kam es gegen 10.45 Uhr in der Werner-von-Siemens-Straße in Höhe eins Eiscafés während eines Parkmanövers zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorroller, wodurch an den Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1.000 Euro entstanden ist. Die Polizeistation bittet Zeugen, die Hinweise hierzu geben ...

