POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis, ohne Versicherungsschutz und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Northeim (ots) - Northeim, Über dem Hellewege Freitag, 07.06.2024, 17.30 Uhr NORTHEIM (Hep) - Am Freitag gegen 17.30 Uhr hielt die Polizei Northeim einen PKW VW Golf auf der Straße "Über dem Hellewege" an. Bei der Kontrolle wurde ein 45 jähriger Mann aus Northeim festgestellt, der keine, in der Bundesrepublik Deutschland gültige, Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Ihm wurde die Einleitung eines Ermittlungsverfahren ...

