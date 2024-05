Polizei Hamburg

POL-HH: 240521-3. Zuführung nach Diebstahl eines Kraftfahrzeuges in Hamburg-Lokstedt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 17.05.2024, 14:00 - 18.05.2024, 14:00 Uhr Tatort: Hamburg-Lokstedt, Siebenschön

Samstagnachmittag nahmen Polizistinnen und Polizisten einen Mann vorläufig fest, der im Verdacht steht, einen VW-Bus gestohlen zu haben. Der Tatverdächtige wurde dem Untersuchungsgefängnis zugeführt.

Der Halter eines neuwertigen VW-Busses (California) stellte den Diebstahl seines im Hamburger Stadtteil Lokstedt geparkten Fahrzeuges fest und konnte dieses daraufhin in der Adlerstraße in Barmbek-Nord orten. Nachdem er die Polizei informiert hatte, fanden Einsatzkräfte das Fahrzeug geparkt an der lokalisierten Stelle.

Im Zuge der weiteren Maßnahmen beobachteten zivile Polizistinnen und Polizisten das abgestellte Fahrzeug und sahen am späten Nachmittag einen Mann, der in das Fahrzeug einstieg und abfahren wollte.

Der mutmaßliche Dieb wurde im Anschluss durch die Beamtinnen und Beamten vorläufig festgenommen und das Fahrzeug sichergestellt.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen, welche durch das örtlich zuständige Landeskriminalamt (LKA 132) fortgeführt werden.

Nach erkennungsdienstlicher Behandlung wurde der 46-jährige Pole dem Untersuchungsgefängnis Hamburg zugeführt. Ein Haftrichter erließ inzwischen Haftbefehl.

Die Ermittlungen dauern an.

Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell