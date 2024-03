LPI-J: Fahrrad geklaut

Mattstedt (ots) - Am gestrigen Montag wurde in der Zeit von 07:00 bis 13:30 Uhr auf der Poche in Mattstedt eine Geschwindigkeitskontrolle von der Polizei durchgeführt. Die 50-er Zone haben in dieser Zeit 637 Fahrzeuge passiert. Es wurden 43 Verwarngelder, 22 Bußgelder und 1 Fahrverbot verhängt. Ein Fahrzeugführer war mehr als doppelt so schnell wie erlaubt. Bei 104 km/h auf dem Tacho wurde der Blitzer ausgelöst. ...

