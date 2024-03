LPI-J: Ladendiebin gefasst

Weimar (ots) - Am Montagabend war ein 44jähriger beim Sport in einer Turnhalle in Weimar-Nord und schloss in der Zeit sein E-Bike an einem dort befindlichen Fahrradständer an. Als er wieder nach Hause wollte, war das Fahrrad nicht mehr da. Das Fahrrad hatte einen Wert von 1200 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

