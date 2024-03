Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: E-Bike geklaut

Weimar (ots)

Am Montagabend war ein 44jähriger beim Sport in einer Turnhalle in Weimar-Nord und schloss in der Zeit sein E-Bike an einem dort befindlichen Fahrradständer an. Als er wieder nach Hause wollte, war das Fahrrad nicht mehr da. Das Fahrrad hatte einen Wert von 1200 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell