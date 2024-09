PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Diebstahl in Hotel +++ Diebstahl von Bauwerkzeug +++ Sachbeschädigung an Schule +++ Kennzeichendiebstahl +++ Verkehrsunfallflucht +++ Auffahrunfall

Limburg (ots)

1. Diebstahl in Hotel,

Weilburg, Hainallee, Montag, 09.09.2024, 6:45 Uhr bis Dienstag, 10.09.2024, 6:30 Uhr

(cw)Zwischen Montag- und Dienstagmorgen ereignete sich in Weilburg ein Diebstahl in einem Hotelgebäude. Zwischen 6:30 Uhr am Montag und 6:45 Uhr am Dienstag verschaffte sich in der Hainallee ein Unbekannter Zutritt zum Bereich der Rezeption des Hotels. Dort öffnete und durchsuchte er Schränke und Schubladen samt Schubladen, die er teilweise aufhebelte. Große Beute machte er dabei nicht. Der Einbrecher entkam mit circa 20 Euro.

Wer im oder um das Hotel in der Hainallee verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

2. Diebstahl von Bauwerkzeug,

Dornburg-Langendernbach, Markstraße, Dienstag, 10.09.2024, 17 Uhr bis Mittwoch 11.09.2024, 8 Uhr

(cw)In Dornburg wurden zwischen Dienstag und Mittwoch von einer Baustelle Werkzeuge gestohlen. In der Markstraße im Ortsteil Langendernbach brachen unbekannte Täter zwischen 17 Uhr und 8 Uhr einen dortigen Baucontainer auf. Aus dem Inneren wurden diverse Maschinen und Werkzeuge entwendet, unter anderem auch Betonschneider, Kompressor und Betonstampfer. Der Wert der Gegenstände liegt im vierstelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat in der Nähe des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Die Polizei Limburg nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

3. Sachbeschädigung an Schulgebäude,

Mengerskirchen-Waldernbach, Adolf-Weiß-Straße, Dienstag, 10.09.2024, 21:30 Uhr bis Mittwoch, 11.09.2024, 5:30 Uhr

(cw)In der Nacht auf Mittwoch beschädigten Unbekannte mehrere Türen einer Schule in Mengerskirchen. Zwischen 21:30 Uhr und 5:30 Uhr suchten die Täter die Schule in der Adolf-Weiß-Straße heim und randalierten dort. Unter anderem versuchten sie, mehrere Türen aufzubrechen und beschädigten sie dadurch. Es wird von einem circa 3.500 Euro hohen Schaden ausgegangen. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei in Weilburg unter der Rufnummer (06471) 9386 - 0 entgegen.

4. Kennzeichendiebstahl,

Limburg-Ahlbach, Dehrner Straße, Dienstag, 10.09.2024, 3:55 Uhr bis 15:30 Uhr

(cw)Am Dienstag wurden auf einem Pendlerparkplatz in Limburg-Ahlbach Kennzeichen von einem PKW entwendet. Zwischen 3:55 Uhr und 15:30 Uhr entwendeten Unbekannte beide angebrachten Kennzeichen eines grauen Peugeot und entfernten sich mit diesen in unbekannte Richtung. Die Polizei Limburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

5. Verkehrsunfallflucht,

Weilburg, Ahäuser Weg, Dienstag, 10.09.2024, 8:50 Uhr bis 16:45 Uhr

(cw)Am Dienstag ereignete sich in Weilburg eine Verkehrsunfallflucht. Der Verkehrsunfall ereignete sich zwischen 8:50 Uhr und 16:45 Uhr im Ahäuser Weg. Ein dort geparkter grauer Citroen wurde am Heck beschädigt. Der Schaden wird mit 3.500 Euro beziffert. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich die Fahrerin oder der Fahrer vom Unfallort. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, die Polizeistation Weilburg unter der Rufnummer (06471) 9386 - 0 zu kontaktieren.

6. Auffahrunfall,

Bereich Limburg, Bundesstraße 49, Mittwoch, 11.09.2024, 8:44 Uhr

(cw)Ein Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen ereignete sich auf der Bundesstraße 49 im Bereich Limburg. Gegen 8:45 Uhr befuhr der 28-jährige Fahrer eines Toyota die B 49 in Richtung Limburg. Kurz vor Limburg mussten mehrere Fahrzeuge verkehrsbedingt abbremsen, was der Toyota-Fahrer nach aktuellem Kenntnisstand übersah. Sein Auto stieß mit einem Mercedes zusammen, welcher mit einem weiteren Toyota eines 38-Jährigen kollidierte. Der mutmaßliche Unfallverursacher sowie der 38-Jährige wurden verletzt. Der 28-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrzeuge, welche zunächst kollidiert waren, mussten nicht mehr fahrbereit abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Die B 49 in Richtung Limburg musste für einige Minuten voll gesperrt werden. Nach circa einer Stunde waren beide Fahrspurenwieder wieder befahrbar.

