PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Raubüberfall mit Messer +++ Diebstahl von Werkzeugen +++ Randalierer auf Schulgelände +++ Sachbeschädigung an PKW +++ Verkehrsunfallflucht +++ Wohnmobil in Brand geraten

Limburg (ots)

1. Raubüberfall mit Messer,

Limburg, Westerwaldstraße, Montag, 09.09.2024, 23:30 Uhr

(cw)In der Nacht auf Montag kam es in Limburg zu einem Raubdelikt. Auch ein Messer wurde eingesetzt. Gegen 23:30 Uhr hielten sich zwei Männer in der Westerwaldstraße auf, als sich den beiden eine weitere Gruppe von Männern näherte. Aus dieser Gruppe trat der Täter von hinten an die zwei Männer heran und versuchte, ein abgelegtes Handy zu stehlen. Dies bemerkte der 41-Jährige, worauf es zu einem Gerangel kam. Der Räuber zog daraufhin ein Messer und verletzte den Mann am Arm. Anschließend floh die Gruppe in Richtung Lichfieldbrücke. Die Wunde des 41-Jährigen musste ambulant versorgt werden. Der Täter wird als 20 bis 25 Jahre alt und "südländisch" aussehend beschrieben. Er trug schwarze Haare und einen Seitenscheitel. Er war dunkel gekleidet mit einem blauen Kapuzenpullover und einer dunklen langen Hose. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Kriminalpolizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

2. Diebstahl von Werkzeugen,

Hünfelden, Mensfelden, Am Birkenkopf, Freitag, 06.09.2024, 14 Uhr bis Montag, 09.09.2024, 7 Uhr

(cw)Im Verlauf des Wochenendes wurde in einen Lagerraum in Hünfelden eingebrochen und mehrere Werkzeuge entwendet. Zwischen Freitagabend und Montagmorgen verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Steinbruch bei Mensfelden. Dort brachen die Täter einen Lagerraum auf und stahlen Werkzeuge im Wert von über 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

3. Randalierer auf Schulgelände,

Dornburg-Frickhofen, Mozartstraße, Freitag, 06.09.2024, 15 Uhr bis Montag, 09.09.2024, 6:15 Uhr

(cw)Randalierer waren am Wochenende auf einem Schulgelände in Dornburg zugange. Gegen 6 Uhr am Montag musste ein Mitarbeiter der Schule in der Mozartstraße in Frickhofen feststellen, dass sich auf dem Gelände Vandalen aufgehalten hatten. Zwischen 15 Uhr am Freitag und Montagmorgen rissen die Unbekannten mehrere Sitzbänke aus der Verankerung und warfen diese teilweise auf ein Dach der Schule. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Wer Angaben zu der Tat machen kann, wird gebeten, die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu kontaktieren.

4. Sachbeschädigung an PKW,

Hünfelden-Kirberg, An der Ringmauer, Samstag, 7.09.2024, 16 Uhr bis Sonntag, 08.09.2024, 23:50 Uhr

(cw)Ein in Hünfelden abgestellter PKW wurde am Wochenende beschädigt. Der in Kirberg in der Straße "An der Ringmauer" abgestellte Fiat Scudo wurde zwischen Samstagnachmittag und der Nacht auf Montag von einem unbekannten Täter mittels Graffiti besprüht. Damit nicht genug, wurde auch der rechte Vorderreifen zerstochen. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

5. Diebstahl aus Einkaufswagen,

Hünfelden-Kirberg, Hünfeldener Höhe 4, Montag, 09.09.2024, 11:30 Uhr bis 12 Uhr

(cw)Am Montagvormittag ereignete sich in Hünfelden-Kirberg ein Diebstahl aus einer Einkaufstasche. Während eine 64-Jährige zwischen 11:30 Uhr und 12 Uhr in einem Lebensmittelmarkt an der Anschrift "Hünfeldener Höhe 4" einkaufte, legte sie ihre Tasche in ihrem Wagen ab. An der Kasse bemerkte sie, dass ein unbekannter Täter ihre Geldbörse mit Bargeld und amtlichen Ausweisen entwendet hatte. Wer in dem Zeitraum verdächtige Personen in dem Markt wahrgenommen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

6. Verkehrsunfallflucht,

Limburg, Mundipharmastraße, Samstag, 07.09.2024, 17:40 Uhr bis 18:30 Uhr

(cw)Eine Verkehrsunfallflucht ereignete sich Samstagabend in Limburg. Nachdem ein 43-Jähriger seinen schwarzen PKW, einen MG5, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Mundipharmastraße abgestellt hatte, ereignete sich ein Verkehrsunfall. Ein unbekanntes Fahrzeug kollidierte beim einem Parkvorgang mit dem geparkten PKW und beschädigte diesen auf der linken Fahrzeugseite. Anstatt den Unfall zu melden und einen Austausch der Personalien zu gewährleisten, entfernte sich die Fahrerin oder der Fahrer unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden an dem Elektrofahrzeug wird auf über 7.000 Euro geschätzt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass eine Verkehrsunfallflucht keine Bagatelle ist. Das unerlaubte Entfernen vom Unfallort stellt eine Straftat dar, die unter Umständen auch einen Entzug der Fahrerlaubnis bedeuten kann. Sollten Sie einen Schaden verursacht haben oder dies vermuten, melden Sie den Unfall Ihrer örtlich zuständigen Polizeidienststelle. Auch das Hinterlassen eines Zettels allein reicht nicht aus, um seinen Pflichten nach einem Verkehrsunfall nachzukommen. Zeuginnen und Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

7. Wohnmobil in Brand geraten,

Bereich Mengerskirchen, Landesstraße 3046, Montag, 09.09.2024, 12:33 Uhr

(cw)Ein Fahrzeugbrand ereignete sich Montagmittag im Bereich Mengerskirchen. Ein Wohnmobil brannte aus. Ein 60-Jähriger befuhr gegen 12:30 Uhr die Landesstraße 3046 zwischen Mengerskirchen und Waldernbach, als er Brandgeruch in seinem Wohnmobil feststellte. Unmittelbar nach Verlassen des Kfz begann dieses zu brennen. Trotz des Einsatzes der Feuerwehr war das Wohnmobil nicht mehr zu retten. Die L 3046 musste für etwa 45 Minuten gesperrt werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Es wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell