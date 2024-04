Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Einbruch in Hütte und Wohnhaus

Freren (ots)

Zwischen dem 24. März und dem 6. April sind bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Brookstraße in Freren eingebrochen. Sie beschädigten ein Fenster und gelangten so in die Räume, die sie anschließend durchsuchten. Ob die Täter Beute machten, steht bisher noch nicht fest. Zu einem weiteren Einbruch in der Brookstraße kam es zwischen Donnerstag und Samstag. Hier brachen Täter in eine Hütte ein und durchsuchten diese ebenfalls. Ob die Täter im Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 750 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzbergen unter der Rufnummer 05976/948550 zu melden.

