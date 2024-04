Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Am Freitag gegen 18.20 Uhr kam es auf der B402 in Meppen zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrer eines VW mit Emsländischen Kennzeichen war in Richtung der Ortschaft Bokeloh unterwegs. Als der Unbekannte abrupt abbremste und wendete, musste die hinter dem VW befindliche Fahrerin eines VW Polo stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dies bemerkte die Fahrerin eines VW Lupo zu spät und fuhr auf den Polo auf. Verletzt wurde niemand. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

