POL-STD: "Falscher Polizist" hält Autos in Stade an und fordert Bußgeld

Stade (ots) - 1. Bagger in Stade aufgebrochen und Werkzeug entwendet Unbekannte sind in der Zeit zwischen Dienstag, 17:15 h und Donnerstag, 07:15 h in Stade im Harschflether Weg auf das Gelände einer dortigen Baustelle gelangt und haben bei einem abgestellten Bagger ein Aufbewahrungsfach aufgebrochen. Aus dem Fache ...

mehr