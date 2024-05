Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Bagger in Stade aufgebrochen und Werkzeug entwendet, Dreister Dieb erbeuten vier Handys aus Stader freenet-Mobilfunkshop

Stade (ots)

1. Bagger in Stade aufgebrochen und Werkzeug entwendet

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Dienstag, 17:15 h und Donnerstag, 07:15 h in Stade im Harschflether Weg auf das Gelände einer dortigen Baustelle gelangt und haben bei einem abgestellten Bagger ein Aufbewahrungsfach aufgebrochen. Aus dem Fache konnten der oder die Täter dann diverses Werkzeug entwenden. Der angerichtete Schaden dürfte sich auf ca. 2.000 Euro belaufen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

2. Dreister Dieb erbeuten vier Handys aus Stader freenet-Mobilfunkshop

Ein bisher unbekannter Täter hat am gestrigen Donnerstag, den 02.05. gegen kurz vor 13:00 h den freenet-Mobilfunkshop in der Fußgängerzone in der Hökerstraße in Stade betreten und sich die dort ausgestellten Handys angesehen. Plötzlich hatte dieser nach Angaben von Zeugen insgesamt drei Samsung- und ein Xiaomi-Handy aus den Halterungen gerissen, sich kurz umgedreht und entschuldigt und war dann mit seiner Beute aus dem Laden heraus nach rechts in die Rosenstraße geflüchtet.

Der angerichtete Schaden dürfte sich auf fast 4.000 Euro belaufen.

Der Dieb konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 25- 30 Jahre alt - ca. 1,80-1,85 m groß - sehr kurze schwarze Haare - auffällig schlanke Statur - trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke, eine dunkle Jeanshose und dunkle Sneaker - sprach akzentfreies Deutsch

Zeugen, die den Täter beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell