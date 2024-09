PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Körperverletzungen auf der Kirmes +++ Versuchter Einbruch +++ Sachbeschädigung an PKW+++ Sachbeschädigung durch Graffiti +++ Unfall mit Leichtverletzten +++ Unfallfluchten +++

Limburg (ots)

1.Körperverletzung und Beleidigung in Elz Tatort: 65604 Elz, Lehrgasse 19, Bürgerhaus Tatzeit: Samstag, 14.09.2024, 23:45 Uhr

Am Samstag, 14.09.2024 um 23:45 Uhr kam in der Lehrgasse in Elz, dortiges Bürgerhaus, im Rahmen der Kirmesveranstaltung zu einer Körperverletzung und Beleidigung. Ein 20-jähriger Mann aus Elsoff urinierte gegen eine Wand und wurde vom Sicherheitsdienst zur Rede gestellt. Daraufhin beleidigte er den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes verbal. Ein 19-jähriger Mann aus Diez kam hinzu. Es handelt sich um einen Bekannten des 20-jährigen. Er schlägt einen weiteren Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Die Beschuldigten wurden vorläufig festgenommen. Der jüngere Mann wurde in Gewahrsam genommen um weitere Straftagen zu verhindern. Der 20-jährige verließ nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Örtlichkeit.

2.Körperverletzung und Beleidigung in Elz Tatort: 65604 Elz, Oberdorfstraße Tatzeit: Sonntag, 15.09.2024, 01:15

Am Sonntag, 15.09.2024 um 01:15 Uhr wurde in der Oberdorfstraße in Elz eine lautstarke Auseinandersetzung innerhalb einer Personengruppe gemeldet. Die eingesetzten Streifen konnten noch Personen antreffen. Ein 22-jähriger Mann aus Elz hatte einen ebenfalls 22-jährigen Mann aus Nentershausen zunächst verbal beleidigt und ihm dann mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

3.Versuchter Einbruch im Schwimmbad Selters Tatort: 65618 Selters - Niederselters, Am Schwimmbad Tatzeit: Donnerstag, 12.09.2024, 20:00 Uhr bis Samstag, 14.09.2024, 16:00 Uhr

Im Zeitraum vom Donnerstag, 12.09.2024, 20:00 Uhr bis Samstag, 14.09.2024, 16:00 Uhr kam es in Schwimmbad Niederselters zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl. Der oder die unbekannten Täter drangen in das umzäunte Gelände des Schwimmbads ein und versuchten mittels eines Hebelwerkzeugs zwei Türen der DLRG Selters aufzuhebeln. Die Türen hielten dem Versuch stand. Der Sachschaden beträgt ca. 100 EUR. Die Polizei Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06431 91400 um Hinweise zur Tat.

4.Sachbeschädigung an PKW

Tatort: 65549 Limburg an der Lahn, Marienbader Ring, Tatzeit: Dienstag, 14.09.2024, 08:00 Uhr bis 09.30 Uhr

(kg) In Limburg wurden am Samstagmorgen an einem abgestellten PKW die Reifen zerstochen. Ein Fiat Kastenwagen war zwischen 08:00 Uhr und 09:30 Uhr im Marienbader Ring geparkt, als ein Unbekannter in zwei Reifen mit einem spitzen Gegenstand stach und die Reifen zerstörte. Der Sachschaden wird auf 400 Euro beziffert. Die Polizei Limburg nimmt Hinweise zur Tat oder zum Täter unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

5.Farbschmierereien auf Baustelle,

Tatort: 65604 Elz, Rathausstraße, Tatzeit: Freitag, 13.09.2024, 18:00 Uhr bis Samstag, 14.09.2024, 08:00 Uhr

(kg) In Elz wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag Farbschmierereien auf einem Baustellengelände angebracht. Unbekannte verschafften sich Zugang zu einem im Rohbau befindlichen Mehrfamilienhaus in der Rathausstraße und beschmierten den Betongrund, sowie eine Arbeitsmaschine mit neongrüner Baumarkierungsfarbe. Der Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Die Polizei hofft auf Hinweise und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit der Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

6.Unfall mit leicht verletzter Person

Unfallort: 65599 Dornburg-Frickhofen, Wirtschaftsweg Unfallzeit: Samstag, 14.09.2024, 19:01 Uhr

Am Samstag, 14.09.2024 um 19:01 Uhr kam es zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person auf einem Wirtschaftsweg in Dornburg-Frickhofen. Der 23-jährige Fahrer eines Hyundai befuhr den Wirtschaftsweg in Richtung Thalheim, als er in Höhe der Kläranlage Frickhofen ein Schlagloch übersah. Er geriet ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte schließlich mit einem Zaun. Die 20-jährige Mitfahrerin klagte über Schmerzen, lehnte jedoch eine weitere Behandlung durch einen Rettungswagen ab. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beträgt ca. 5000EUR.

7.Verkehrsunfallflucht Bad Camberg

Unfallort: 65520 Bad Camberg-Würges, Frankfurter Straße Unfallzeit: Freitag, 13.09.2024, 13:30 Uhr bis Samstag, 14.09.2024, 12:50 Uhr

Im Zeitraum von Freitag, 13.09.2024, 13:30 Uhr bis Samstag 14.09.2024 um 12:50 Uhr kam es in der Frankfurter Straße in Bad Camberg- Würges zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzer Audi stand auf der linken Seite einer Hofeinfahrt. Ein flüchtiger Fahrzeugführer beschädigte mit seinem Fahrzeug den geparkten PKW. Der unbekannte Täter entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und kam seinen Pflichten als Unfallverursacher nicht nach. Am Audi entstand ein Sachschaden von ca. 2900 EUR. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 in Verbindung zu setzen.

8.Verkehrsunfallflucht Villmar

Unfallort: 65606 Villmar, Am Kuhgraben 9 Unfallzeit: Samstag, 14.09.2024, 20:00 Uhr und Sonntag, 15.09.2024, 01:55 Uhr

In der Zeit zwischen Samstag, 14.09.2024, 20:00 Uhr und Sonntag, 15.09.2024, 01:55 Uhr befuhr ein unbekannter Fahrer mit seinem roten VW-Golf die Straße am Kuhgraben. In Höhe der Hausnummer 9 verlor UT die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit dem dort aufgestellten Gartenzaun. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallverursachers nachzukommen. Nach der Unfallaufnahme vor Ort konnte der rote VW-Golf in der angrenzenden Gartenstraße, in einem Feld stehend, festgestellt werden. Hier hatte sich der unbekannte Täter im weichen Boden festgefahren. Es entstand an dem roten VW-Golf und Gartenzaun ein Gesamtsachschaden von circa 9000,-EUR. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471-9386-0 in Verbindung zu setzen.

