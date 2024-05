POL-MFR: (527) Frau wirft Gegenstände aus dem 4. OG und verfehlt Passanten nur knapp

Nürnberg (ots) - Nachdem Zeugen am Samstagabend (18.05.2024) einen flüchtigen Ladendieb in der Nürnberger Südstadt gestellt hatten, griff dieser eine Angestellte an. Daraufhin ergriff er erneut die Flucht. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Dieb schließlich fest. Mitarbeiter eines Supermarktes in der Tafelfeldstraße beobachteten gegen 18:30 Uhr einen Mann beim ...

