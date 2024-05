Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (524) Rabiater Ladendieb griff Mitarbeiterin an - Haftantrag

Nürnberg (ots)

Nachdem Zeugen am Samstagabend (18.05.2024) einen flüchtigen Ladendieb in der Nürnberger Südstadt gestellt hatten, griff dieser eine Angestellte an. Daraufhin ergriff er erneut die Flucht. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Dieb schließlich fest.

Mitarbeiter eines Supermarktes in der Tafelfeldstraße beobachteten gegen 18:30 Uhr einen Mann beim Diebstahl verschiedener Nahrungsmittel. Im Anschluss verließ er den Laden und lief davon. Mit Hilfe zweier Passanten gelang es zwei Mitarbeitern, den mutmaßlichen Dieb in der Jahnstraße zu stellen und festzuhalten. Hierbei griff er eine 45-jährige Angestellte an, wandte sich aus den Griffen der Personen und ergriff erneut die Flucht. Das Diebesgut ließ er hierbei zurück. Die 45-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt.

Alarmierte Streifen des USK Mittelfranken stoppten den Tatverdächtigen (24) schließlich in der Tafelfeldstraße. Im Zuge erster Ermittlungen stellte sich heraus, dass er während des Gerangels mit den Zeugen zudem einen Geldschein entwendete. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd nahmen den 24-Jährigen daraufhin vorläufig fest.

Der Tatverdächtige muss sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls und der Körperverletzung strafrechtlich verantworten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird er dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

