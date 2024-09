PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Trickbetrug +++ E-Scooter gestohlen +++ Verstöße bei Geschwindigkeitsmessung

Limburg (ots)

1. Trickbetrug,

Waldbrunn, Fussingen, Dienstag, 17.09.2024, 12:00 Uhr bis 15:30 Uhr

(cw)In Waldbrunn wurde am Dienstag ein älterer Mann betrogen. Im Ortsteil Fussingen lies der Senior den Täter zwischen 12 Uhr und 15:30 Uhr in seine Wohnung, nachdem dieser sich als Wasserwerker ausgegeben hatte. Anstatt jedoch die Wasseruhr abzulesen, hatte der fremde Mann kriminelle Absichten und bot dem Hausbewohner ein vermeintlich hochwertiges Messerset zum Kauf an. Der Senior ließ sich durch den Trick täuschen und kaufte das Set für 160 Euro. Im Nachhinein fiel Angehörigen der Schwindel auf. Eine schnelle Recherche ergab, dass der Wert des Sets bei circa 20 Euro liegt. Eine Beschreibung der Person ist nicht möglich, es soll sich um einen Mann mit einem weißen PKW gehandelt haben. Hinweise auf eine verdächtige Person und ein entsprechendes Fahrzeug in Fussingen nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

2. E-Scooter gestohlen,

Limburg, Westerwaldstraße, Dienstag, 17.09.2024, 17 Uhr bis 18 Uhr

(cw)In Limburg wurde am späten Dienstagnachmittag ein E-Scooter von einem Parkplatz entwendet. Gegen 17 Uhr hatte eine 33-Jährige ihren E-Scooter ungesichert auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Westerwaldstraße abgestellt. Als sie um 18 Uhr zu dem Gefährt zurückkam, musste die Frau feststellen, dass dieses gestohlen worden war. An dem E-Scooter der Marke Segway war zuletzt das Versicherungskennzeichen "ELD 467" angebracht. Der Wert des Scooters wird mit 500 Euro beziffert. Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges oder zur Tat selbst nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

3. Verstöße bei Geschwindigkeitsmessung, Bereich Limburg, Bundesstraße 49, Samstag, 14.09.2024, 21:20 Uhr bis Sonntag, 15.09.2024, 1 Uhr

(cw)Samstagabend führte der Regionale Verkehrsdienst Limburg Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 49 durch.

Zwischen 21:20 Uhr und 1 Uhr führten die Beamten eine Messung in Fahrtrichtung Limburg unmittelbar vor der Autobahnauffahrt Limburg-Nord durch. Insgesamt wurden 1.205 Kraftfahrzeuge gemessen, 217 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit, was eine Quote von circa 18 % bedeutet. 79 von Ihnen überschritten die Geschwindigkeit dermaßen, dass sie nun ein Bußgeldverfahren erwartet, vier von Ihnen droht sogar ein Fahrverbot. Der traurige Spitzenreiter war ein PKW, der bei erlaubten 70 km/h mit 134 km/h gemessen wurde.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell