PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Fahrzeug aufgebrochen+++Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person+++Spendenbox aufgebrochen+++Unbekannter flüchtet nach Verkehrsunfall

Limburg (ots)

1. Fahrzeug aufgebrochen,

Weilburg, Frankfurter Straße, Dienstag, 17.09.2024, 0:44 Uhr

(ms) In der Nacht von Montag auf Dienstag brach in Weilburg ein bislang unbekannter Täter in ein Fahrzeug ein. Der schwarze Mazda parkte in der Frankfurter Straße, als gegen 00:40 Uhr ein Dieb die vordere Seitenscheibe einschlug. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch Bestand der Ermittlungen. Die Polizei in Weilburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06471) 9386-0 entgegen.

2. Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person, Merenberg, Bundesstraße 49, Montag, 16.09.2024, 15:00 Uhr

(ms) In Merenberg überschlug sich am Montagnachmittag ein Pkw, wodurch die Fahrerin leicht verletzt wurde. Gegen 15:00 Uhr befuhr eine 20-jährige Frau mit ihrem VW Fox die Bundesstraße 49 in Richtung Weilburg. Aus bislang unbekannten Gründen kam die Frau nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich infolgedessen und kollidierte mit angrenzenden Bewuchs des Grünstreifens. Die 20-Jährige wurde anschließend zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

3. Spendenbox aufgebrochen,

Hadamar, Auf dem Herzenberg, Sonntag, 15.09.2024, 21:00 Uhr bis Montag, 16.09.2024, 8:00

(ms) Anfang der Woche entwendete ein Unbekannter in Hadamar Geld aus einer Spendenbox. Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen näherte sich ein bislang unbekannter Dieb dem Rosengarten in der Straße "Auf dem Herzberg". Dort brach der Täter einen Einwurftresor auf und entwendete die darin enthaltenen Spenden. Anschließend flüchtete die Person unerkannt. Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

4. Unbekannter flüchtet nach Verkehrsunfall, Limburg, Hospitalstraße, Montag, 16.09.2024, 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr

(ms) In Limburg flüchtete am Montagnachmittag ein oder eine unbekannte Person nach einem Verkehrsunfall. Zwischen 15 Uhr und 16 Uhr parkte ein blauer Opel Insignia auf einem Parkdeck in der Hospitalstraße. In dieser Zeit beschädigte der Täter das Heck des Opel und verursachte hierdurch einen Schaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Anschließend flüchtete der oder die Unbekannte, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell