Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalinspektion Landau

Neuburg (ots)

Nachtrag zum Brand eines landwirtschaftlichen Unterstands in Neuburg

Link zur Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/5847585

Nach den bisher durchgeführten Ermittlungen, unter Hinzuziehung eines Brandsachverständigen, ist davon auszugehen, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde.

Die Kriminalpolizei Landau bittet die Öffentlichkeit deshalb um Mithilfe.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Landau unter der Rufnummer 06341-287-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch direkt per E-Mail unter KILandau.K41@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell