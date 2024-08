POL-PDLD: Motorschaden eines Reisebusses verursacht Verkehrschaos

Kandel (ots) - In der Nacht von Freitag, 23.08.2024, auf Samstag, 24.08.2024, kam es in der Robert-Koch-Straße in Kandel zu einem Verkehrsunfall. Ein ordnungsgemäß am rechten Straßenrand geparktes Fahrzeug, ein brauner VW Golf Variant, wurde dabei vermutlich beim Ausparken durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher des Schadens ist bis dato nicht bekannt. Er entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ...

