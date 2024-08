POL-PDLD: verdächtige Person

Berg (ots) - In den späten Abendstunden am Samstag, 24.08.2024, kam es in Berg in der Straße "Dornenhecke" zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Dabei verschafften sich vermutlich zwei derzeit unbekannte Täter über die Terrassentür Zugang zum Haus. Dieses befindet sich in Feldrandlage. Nach ersten Erkenntnissen wurden Wertgegenstände im Wert von etwa 40.000 Euro entwendet. Zudem entstand Sachschaden. Im gleichen ...

mehr