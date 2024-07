POL-PDMT: Alsbach - Küchenbrand

Bad Ems (ots) - Derzeit steht in Bad Ems in der Römerstraße ein Gebäude in Vollbrand. Die Einsatzkräfte sind bereits vor Ort. Wir bitten von weiteren Anfragen abzusehen. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Ems 026039700 Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung ...

