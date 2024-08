Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbrüche in Wohnhäuser

Berg (ots)

In den späten Abendstunden am Samstag, 24.08.2024, kam es in Berg in der Straße "Dornenhecke" zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Dabei verschafften sich vermutlich zwei derzeit unbekannte Täter über die Terrassentür Zugang zum Haus. Dieses befindet sich in Feldrandlage. Nach ersten Erkenntnissen wurden Wertgegenstände im Wert von etwa 40.000 Euro entwendet. Zudem entstand Sachschaden.

Im gleichen Zeitraum kam es in der Straße "Rosengärtenstraße" zu einem weiteren Einbruch. Auch dabei verschafften sich Unbekannte über einen Wintergarten Zugang zum Objekt. Ebenfalls wurden hier Wertsachen und wahrscheinlich Bargeld entwendet. Eine Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 / 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

