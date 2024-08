Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall

Kapsweyer (ots)

Am Morgen des 25.08. wurde durch einen Anwohner der Hauptstraße in Kapsweyer mitgeteilt, dass die Heckscheibe seines PKW beschädigt wurde. Gegenüber der Polizei gab ein Nachbar an, dass er am Vorabend einen Knall gehört habe und anschließend einen Fahrradfahrer dabei beobachtet habe, wie dieser Glasscherben unter das Auto schob und sich dann von der Unfallörtlichkeit entfernte. Bislang konnte der Unfallverursacher noch nicht ermittelt werden, sollte es weitere Zeugen des Unfalls geben, werden diese gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell