Polizei Hagen

POL-HA: Alkoholisierter Autofahrer baut Verkehrsunfall und missachtet Anhaltezeichen einer Streifenwagenbesatzung - Mann per Haftbefehl gesucht

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte hielten am Samstagabend (13.01.2024) in der Innenstadt einen 35-jährigen Autofahrer an, der unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall verursachte und per Haftbefehl gesucht wurde. Gegen 21.50 Uhr wurden Beamte bei einer Streifenfahrt in der Straße Am Hauptbahnhof auf einen Renault aufmerksam, in dem der 35-Jährige am Steuer saß. Er fuhr mit durchdrehenden Reifen durch den Gegenverkehr in Richtung der Altenhagener Straße und kollidierte dabei bereits beinahe mit einem weiteren PKW. Im weiteren Verlauf drehte sich der Renault um 180 Grad und fuhr dann in Richtung der Körnerstraße. Dort touchierte der Autofahrer eine Verkehrsinsel und missachtete anschließend mehrfach Rotlicht zeigende Ampeln. Nach weiteren gefährlichen Fahrmanövern gelang es den Polizisten, ihren Streifenwagen hinter den Renault zu fahren und ihn zum Anhalten aufzufordern. Der 35-Jährige missachtete auch die Zeichen der Beamten und konnte letztendlich durch eine weitere Streifenwagenbesatzung, die sich mit ihrem Auto vor den Renault stellten, gestoppt werden. In der Atemluft des Mannes nahmen die Polizisten Alkoholgeruch wahr. Ein Test zeigte einen Wert von über 2 Promille an. Er musste eine Blutprobe angeben und bedrohte die Beamten während der Fahrt zur Polizeiwache mehrfach. Eine Überprüfung seiner Personalien zeigte, dass der 35-Jährige wegen gefährlicher Körperverletzung per Haftbefehl gesucht wurde. Außerdem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und konnte für den Renault keinen Eigentumsnachweis erbringen. Unter der Motorhaube fanden die Polizisten ein Batterie-Powerpack, mit dem das Fahrzeug vermutlich gestartet wurde. Es ergab sich der Verdacht, dass der Renault aus einem Diebstahl stammen könnte. Die Kripo und das Verkehrskommissariat ermitteln nun unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss, der Gefährdung des Straßenverkehrs, des Verdachts des Diebstahls sowie der Bedrohung gegen den 35-Jährigen. Dieser sitzt inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell