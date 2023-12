Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise nach Raub gesucht

Lennestadt (ots)

Ein räuberischer Diebstahl hat sich am Donnerstag (14. Dezember) gegen 20:50 Uhr in einer Tankstelle auf der Bielefelder Straße in Elspe ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand betrat ein maskierter Mann den Verkaufsraum und verlangte unter dem Vorhalt eines Messers Geld. Eine Tankstellenangestellte öffnete die Kasse und der Täter entnahm daraus Bargeld. Anschließend verließ er die Tankstelle und flüchtete fußläufig in Richtung Oberelspe. Die Polizei fahndete, auch unter Einsatz eines Diensthundes, nach dem Täter, jedoch blieb die Suche erfolglos.

Der Tatverdächtige lässt sich folgendermaßen beschreiben:

- Alter: 17 bis 25 Jahre

- Größe: 175 bis 185 cm

- Bekleidung: schwarze Kappe, schwarze Gesichtsmaske mit einer weißen Schrift / Emblem an der rechten Seite, schwarze, glänzende Winterjacke mit schwarzer Kapuze und auffällige weißen breite Streifen an den Schultern, schwarze Umhängetasche, Handschuhe, Hose und Schuhe

- Sprache: akzentfreies Deutsch

- Aussehen: schlanke Figur

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell