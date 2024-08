POL-PDLD: Versammlungslage in der Landauer Innenstadt

Landau (ots) - Am 23.08.2024 wurde gegen 23:35 Uhr ein 46-jähriger VW-Fahrer in Landau in der Bahnhofstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrer konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein auf der Dienststelle durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,74 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Er wird sich auf ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkte in der ...

mehr