POL-LB: Remseck am Neckar-Aldingen: Unbekannte zerkratzen Audi - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Nach einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch (14.08.2024) zwischen 08:00 Uhr und 13:25 Uhr in der Dammstraße in Bietigheim-Bissingen ereignete, sucht das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen noch Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte mutmaßlich im Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand abgestellten Mercedes und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Ohne sich um die ...

