Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Einbruch in Vereinsgaststätte

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (14.08.2024) brachen noch unbekannte Täter zwischen 00.00 Uhr und 16.15 Uhr in die Vereinsgaststätte in der Straße "Bei der oberen Steige" in Herrenberg ein. Vermutlich hebelten die Unbekannten zunächst ein Fenster auf, durch das sie in einen Vereinsraum gelangten. Da sie von diesem aus aber nicht weiter ins Inneren des Gebäudes vordringen konnten, versuchten sie ein zweites Fenster aufzuhebeln, um die Gaststätte zu erreichen. Da das Hebeln wohl nicht den gewünschten Effekt hatte, schlugen sie dieses Fenster schließlich ein. Aus dem Gastraum stahlen die Einbrecher eine Geldkassette, in der sich ein vierstelliger Betrag befunden haben dürfte. Aus einem Büro entwendeten sie außerdem noch einen Laptop im Wert von etwa 500 Euro. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, wenden sich an das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0 oder E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de.

