Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Exhibitionist in der Wurmbergstraße - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Nachdem am Mittwoch (14.08.2024) gegen 22.30 Uhr in der Wurmberstraße in Sindelfingen ein Exhibitionist sein Unwesen trieb, sucht die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg noch Zeugen. Eine 24 Jahre alte Frau ging mit ihrem Hund Gassi, als sie den Unbekannten bemerkte, der sich vor ihr befand. Unvermittelt drehte sich der Mann zu ihr um und griff sich in seine Hose. Anschließend konnte das 24-jährige Opfer sehen, dass der Täter über der Hose an seinem Penis manipulierte. Die Frau ergriff die Flucht in Richtung der Ziegelstraße und alarmierte die Polizei. Während dessen machte sich der Täter in Richtung des Floschenstadions davon. Fahndungsmaßnamen führten nicht zur Feststellung eines Tatverdächtigen. Der Unbekannte wurde auf 30 bis 40 Jahre geschätzt, soll etwa 180 cm groß und korpulent mit einem Bauchansatz sein. Er trug eine Brille mit kleinen Gläsern und schmalem Rahmen. Bekleidet war er mit einem hellblauen T-Shirt und einer hellgrauen Jogginghose. Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell