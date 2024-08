Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Brand auf Dach eines Mehrfamilienhauses

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich infolge von Bitumenarbeiten auf dem Flachdach eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Wengertsteige" in Holzgerlingen entstand am Mittwoch (14.08.2024) gegen 14:45 Uhr ein Brand, der den Einsatz von Feuerwehr und Polizei auslöste. Für die bis gegen 17:00 Uhr andauernden Löscharbeiten der Feuerwehr musste die Wengertsteige im Bereich des Brandortes gesperrt werden. Die Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, es wurde niemand verletzt. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Da nur das Dach von den Flammen betroffen war, konnten alle Bewohner anschließend in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Ermittlungen des Polizeipostens Holzgerlingen zur genauen Brandursache dauern an.

