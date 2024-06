Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Ladendiebstahl

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Donnerstag (27.06.2024) passierte ein Kind den Kassenbereich eines Supermarktes und bezahlt nur einen kleinen Teil der Waren. Eine Mitarbeiterin konnte den Diebstahl beobachten und das Kind anhalten.

Ein 12-jähriger Junge war gegen 17.00 Uhr in einem Supermarkt an der Steinernen Furt. Dort bezahlte er drei Artikel an der Kasse, siebzehn weitere Artikel verbarg er in einer Tasche und passierte den Kassenbereich.

Eine Mitarbeiterin beobachtete das Vorgehen, hielt den Jungen an und verständigte die Polizei.

Die Polizei übergab die sichergestellte Ware an den Supermarkt und verständigte die Erziehungsberichtigten des Jungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell