POL Schwaben Nord: Aktuell zahlreiche betrügerische Callcenter-Anrufe

Augsburg (ots) - Autobahn A 8 / AS Friedberg / FR München - Am gestrigen Mittwoch (26.06.2024) fuhr ein 43-jähriger Mann mit einem LKW die A8 in Fahrtrichtung München. Es kam zum Unfall. Gegen 09.30 Uhr kam der 43-Jährige kurz vor der Anschlussstelle Friedberg alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte hierbei die Leitplanke. Im weiteren Verlauf durchbrach er einen Wildschutzzaun und kam im ...

