POL-DA: Bischofsheim: Mit drei Promille am Steuer/Streife nimmt 58-Jährigen vorläufig fest

Darmstadt (ots) - Am Donnerstagnachmittag (04.01.) führten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen Kontrollen in der Darmstädter Innenstadt durch. Im Fokus standen hier E-Scooter. Hierbei wurden mehrere E-Scooter Fahrer angehalten und kontrolliert. Den Ordnungshütern fiel in der Pallaswiesenstraße unter anderem ein Fahrer auf, welcher kein Versicherungskennzeichen an seinem Gefährt angebracht ...

