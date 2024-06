Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unfall auf der A8

Augsburg (ots)

Autobahn A 8 / AS Friedberg / FR München - Am gestrigen Mittwoch (26.06.2024) fuhr ein 43-jähriger Mann mit einem LKW die A8 in Fahrtrichtung München. Es kam zum Unfall. Gegen 09.30 Uhr kam der 43-Jährige kurz vor der Anschlussstelle Friedberg alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte hierbei die Leitplanke. Im weiteren Verlauf durchbrach er einen Wildschutzzaun und kam im Getreidefeld zum Stehen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Zur Unfallaufnahme und Abschleppung des LKWs wurde der rechte Fahrstreifen für drei Stunden gesperrt. Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen.

