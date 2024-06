LPI-GTH: Zeugensuche nach Nötigung im Straßenverkehr

Ilmenau (ots) - Gestern, gegen 18.30 Uhr, befuhr ein 11-Jähriger mit seinem Fahrrad die Wümbacher Straße in Richtung Ilmenauer Straße. Auf der abschüssigen Straße leitete der Junge den Bremsvorgang offenbar zu spät ein, touchierte im Bereich einer Kurve den Bordstein und kam, nachdem er über seinen Fahrradlenker in den Straßengraben gefallen war, zum Liegen. Dabei verletzte sich der 11-Jährige und kam in ein Krankenhaus. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

