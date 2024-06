Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Rollerdiebstahl - Täterfestnahme

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Donnerstag (27.06.2024) entwendeten zwei 13-Jährige einen Roller in der Columbusstraße. Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte die Polizei, die im Rahmen der Fahndung die beiden Tatverdächtigen festnahm. Gegen 03.30 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie sich die beiden 13-Jährigen an einem Roller zu schaffen machten. Einer der beiden flüchtete mit dem Roller und der andere zu Fuß. Die Polizei wurde alarmiert. Im Rahmen der Fahndung stoppten die Polizeibeamten die beiden 13-Jährigen. Die Polizei stellte den Roller als Beweismittel sicher. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten ein Einhandmesser bei einem der 13-Jährigen und stellten dieses ebenfalls sicher. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass die beiden im Umfeld kurz zuvor einen weiteren Roller angegangen hatten. Die beiden 13-Jährigen wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell