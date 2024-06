POL Schwaben Nord: Sachbeschädigung durch Graffiti

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Mittwoch (26.06.2024) kam es zwischen einem unbekannten Fahrradfahrer und einer 24-jährigen Pedelec-Fahrerin zu einem Unfall in der Jakoberstraße. Die 24-Jährige wurde hierbei verletzt. Der unbekannte Fahrradfahrer entfernte sich vom Unfallort. Gegen 17.00 Uhr kam es in der Jakoberstraße zum Zusammenstoß zwischen der 24-jährigen Pedelec-Fahrerin und dem unbekannten ...

