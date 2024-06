POL Schwaben Nord: Autofahrer ohne Führerschein flieht vor Polizei

Augsburg (ots) - Lechhausen - Bereits am Sonntag (23.06.2024) war ein 52-Jähriger mit drei Männern in einem Lokal. Die Männer überwältigten offenbar auf dem Heimweg in Lechhausen den 52-Jährigen und raubten Bargeld. Der 52-Jährige war am Sonntag (23.06.2024) in einem Lokal in der Innenstadt. Dort lernte er drei weitere Männer kennen. Die vier Männer teilten sich ein Taxi und fuhren gegen 01.00 Uhr in die ...

mehr