Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Raub nach gemeinsamen Abend - Zeugen gesucht

Augsburg (ots)

Lechhausen - Bereits am Sonntag (23.06.2024) war ein 52-Jähriger mit drei Männern in einem Lokal. Die Männer überwältigten offenbar auf dem Heimweg in Lechhausen den 52-Jährigen und raubten Bargeld. Der 52-Jährige war am Sonntag (23.06.2024) in einem Lokal in der Innenstadt. Dort lernte er drei weitere Männer kennen. Die vier Männer teilten sich ein Taxi und fuhren gegen 01.00 Uhr in die Neuburger Straße. Der 52-Jährige wurde dort dann offenbar von einem der Männer angegriffen und verlor das Bewusstsein. Als er wieder zu Bewusstsein kam, war sein Geld weg. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen wegen Raubes und gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugenhinweise werden telefonisch erbeten unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell