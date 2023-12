Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Versuchter Einbruch

Lingen (ots)

Zwischen Montag und Dienstag haben bislang unbekannte Täter versucht in eine Wohnung an der Gelgöskenstiege in Lingen einzubrechen. Sie beschädigten eine Tür, gelangten jedoch nicht in die Räume. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

