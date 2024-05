Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 14-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt

Bentwisch (ots)

Am 25.05.2024 kam es gegen 11:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Pkw´s und einem Fahrradfahrer. Die 23-jährige Fahrerin eines Nissan Micra befand sich auf der Hansestraße in Fahrtrichtung Gewerbepark Bentwisch in Höhe des Abzweiges zur Jet-Tankstelle. Auf der Rechtsabbiegespur zum Hansecenter mussten verkehrsbedingt zahlreiche Fahrzeuge halten. Die Mittelspur sowie die Linksabbiegespur waren frei für den fließenden Verkehr. Ein 14-jähriger Fahrradfahrer befuhr vom tankstellenseitigen Rad- und Gehweg die Fahrbahn, um sich durch die drei Fahrspuren in Richtung des Möbelhauses "Höffner" "durchzuschlängeln". Dabei übersah er die Fahrerin des Nissan, welche sich zu diesem Zeitpunkt fahrender Weise auf der Linksabbiegespur zum Höffner befand. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung kam es zur Kollision zwischen dem jungen Radfahrer und dem Pkw. Der 14-Jährige wurde im Zuge des Aufpralls mit dem Kopf mittig auf die Frontscheibe geschleudert, sodass diese zu Bruch ging. Der Fahrradfahrer sowie sein Rad wurden daraufhin auf die Mittelspur geschleudert. Obwohl der Radler keinen Helm trug, stand er laut Zeugenaussagen unvermittelt auf und entschuldigte sich bei der Fahrzeugführerin für sein Verhalten. Der verletzte Fahrradfahrer klagte lediglich über Schmerzen am Knie sowie dem Steißbereich. Er wurde vorsorglich für weitere Untersuchungen, unter Begleitung der Mutter, in den Schockraum des Uniklinikums Rostock verbracht. Sowohl am Pkw als auch am Fahrrad entstand ein Gesamtschaden in der Höhe von etwa 3000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Weitere Ermittlungen zur Unfallursache übernimmt die Kriminalpolizei. In diesem Fall mag der Unfall für den 14-Jährigen glimpflich ausgegangen sein. Grundsätzlich wird das Tragen eines Helmes beim Fahrradfahren zur Verhinderung schwerer Sturz- und Unfallfolgen empfohlen. gefertigt: Norman Günther Polizeioberkommissar Schichtführer Polizeirevier Sanitz verantwortlich: André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

