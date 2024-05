Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zeugen zu einer Bedrohung in Wismar gesucht

Rostock (ots)

Am 24.05.2024 gegen 10:00 Uhr kam es in Wismar in der Erich-Weinert-Promenade, Höhe der Hausnummer 24 zu einer Bedrohungshandlung. Dem 21-jährigen Geschädigten kam an genannter Anschrift ein Fahrradfahrer entgegen, woraufhin er zur Seite gehen musste. Es kam anschließend zum Streit. Der Fahrradfahrer stieg daraufhin ab, ging zum Geschädigten und beleidigte ihn. Es mündete darin, dass der Täter ein Klappmesser aus seiner Hosentasche zog, dieses Richtung des Geschädigten hielt und äußerte: "Ich steche dich hier ab!". Im Anschluss ging ein Bekannter des Geschädigten dazwischen und der Fahrradfahrer setzte seine Fahrt fort. Der Tatverdächtige konnte durch die Polizei in den sich anschließenden Fahndungsmaßnahmen nicht angetroffen werden. Der Tatverdächtige wurde durch den Geschädigten wie folgt beschrieben: - 30-40 Jahre alt - graue Jacke - Jogginghose - schwarze Sonnenbrille - hellbraunes bis blondes Haar - graues E-Bike mit Korb - europäischer Phänotyp - Zierlich und dünn Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der 03841 20230, bei der Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Verfasser: Pascal Geisler Polizeikommissar Polizeipräsidiums Rostock Verantwortlich: Carsten Kroll Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

