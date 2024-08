Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Altpapier auf der B 464 sorgt für Behinderungen

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen sucht Zeugen, die Hinweise auf die Herkunft einer erheblichen Menge Altpapier bzw. Zeitungen geben können, die in der Nacht zum Donnerstag (15.08.2024) auf der B 464 herumlag. Ein Verkehrsteilnehmer meldete sich kurz nach 01.00 Uhr bei der Polizei und teilte mit, dass es durch vermutlich verlorenes Altpapier zu Behinderungen zwischen der Herrenberger Straße in Böblingen und dem "Holzgerlinger First" kommen würde. Vor Ort stellte die eingesetzte Streifenwagenbesatzung fest, dass es sich um eine solch große Menge handelte, dass ankommende Verkehrsteilnehmende angehalten werden mussten, damit man sie auf die Behinderungen hinweisen und zum langsamen Fahren auffordern konnte. Zwischen 02.35 Uhr und 03.00 Uhr musste die gesamte Strecke sogar gesperrt werden, so dass die Straßenmeisterei die Fahrbahn reinigen konnte. Zeugen, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

